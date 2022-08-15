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Более 90% жителей оккупированных территорий считают действия рф незаконными - опрос

Киев • УНН

 • 109030 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В результате опроса 91% населения оккупированных территорий считают действия рф максимально незаконными, неоправданными и несправедливыми. Об этом на брифинге сообщил директор компании "Актив групп", проводившей опрос, Андрей Еременко, передает УНН.

Более 90% жителей оккупированных территорий считают действия рф незаконными - опрос

Детали

91% жителей оккупированных территорий в результате в опросе указали, что считают действия российского агрессора максимально незаконными, неоправданными и несправедливыми. Только 3,1% считают действия россии полностью справедливыми.

Кроме того, 72% опрошенных жителей считают максимально необоснованными территориальные претензии рф на их область. Еще 15,4% ответили, что им сложно сказать.

"Об этих “сложно сказать” нужно отдельно отметить, что в условиях, когда есть давление и когда люди, как бы ни гарантировали их анонимность, боятся. Поэтому из них, как минимум, половина – это люди, ответившие из-за страха", – сообщил Еременко.

Также опросы показывают, 61% жителей оккупированных территорий считают свою область неотъемлемой частью Украины. 6,8% – их область должна быть частью Украины при условии федерации, еще 6,8% – область должна быть частью рф. 13,6% полагают, что их область должна стать независимым государством и 10,3% опрошенным все равно, в какой стране жить.

Справка

Исследования проводились на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Использовалась комбинированная методика опроса с привлечением звонков, вайбера и телеграмма. Собрано 600 валидных ответов.

Напомним

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк сообщил, что россия рассматривает возможность провести на оккупированных территориях вместо "референдума" - "голосование на дому". То есть просто соврать.

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