Понад 90% жителів окупованих територій вважають дії рф незаконними - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У результаті опитування 91% населення окупованих територій вважають дії рф максимально незаконними, невиправданими і несправедливими. Про це на брифінгу повідомив директор компанії "Актив груп", яка проводила опитування, Андрій Єременко, передає УНН.
Деталі
91% жителів окупованих територій в результаті в опитуванні вказали, що вважають дії російського агресора максимально незаконними, невиправданими і несправедливими. Лише 3,1% вважають дії росії повністю справедливими.
Крім того, 72% опитаних мешканців вважають максимально необгрунтованими територіальні претензії рф на їх область. Ще 15,4% відповіли, що їм важко сказати.
"Про ці “важко сказати” треба окремо зазначити, що в умовах, коли є тиск і коли люди, як би не гарантували їх анонімність, бояться. Тому з них, як мінімум, половина – це люди, що відповіли через страх", – повідомив Єременко.
Також опитування показують, 61% жителів окупованих територій вважають свою область невід’ємною частиною України. 6,8% – їх область має бути частиною України за умови федерації, ще 6,8% – область має бути частиною рф. 13,6% вважають, що їх область має стати незалежною державою і 10,3% опитаних все одно, в якій країна жити.
Довідково
Дослідження проводилися на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Використовувалася комбінована методика опитування із залученням дзвінків, вайберу і телеграму. Зібрано 600 валідних відповідей.
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