Более 80 американских танков прибыло в Германию
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Германию прибыло более 80 американских танков в рамках программы НАТО "Atlantic Resolve", передает УНН со ссылкой на Bild.
В немецкий город Бремерхафен прибыли на грузовом судне "Resolve" 87 танков и 4 тыс. американских солдат в рамках программы "Atlantic Resolve" для укрепления восточного фланга НАТО.
Отмечается, что технику погрузят в Германии в железнодорожные вагоны и отправят сначала в Польшу, а оттуда в другие восточноевропейские страны НАТО.
Перемещение в целом продлится около 12 дней.