Понад 80 американських танків прибуло до Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. До Німеччини прибуло понад 80 американських танків в рамках програми НАТО “Atlantic Resolve”, передає УНН з посиланням на Bild.
У німецьке місто Бремерхафен прибуло на грузовому судні “Resolve” 87 танків та 4 тис американських солдат в рамках програми “Atlantic Resolve” для укріплення східного флангу НАТО.
Зазначається, що з Німеччини техніку погрузять в Німеччині в залізничні вагони і відправлять спочатку в Польщу, а звідти в інші східноєвропейські країни НАТО.
Переміщення в цілому триватиме близько 12 днів.