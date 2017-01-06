Понад 80 американських танків прибуло до Німеччини

У німецьке місто Бремерхафен прибуло на грузовому судні “Resolve” 87 танків та 4 тис американських солдат в рамках програми “Atlantic Resolve” для укріплення східного флангу НАТО.

Зазначається, що з Німеччини техніку погрузять в Німеччині в залізничні вагони і відправлять спочатку в Польщу, а звідти в інші східноєвропейські країни НАТО.

Переміщення в цілому триватиме близько 12 днів.