Более 78 тыс. ветеранов в Киеве получат ежегодную материальную помощь ко "Дню победы" - мэр

"Я подписал распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Выплаты уже начались. Их получают более 78 тыс. ветеранов Второй мировой, участники Антитеростичнои операции, воины-интернационалисты, участники Революции Достоинства и другие отдельные категории граждан", - сообщил Кличко.

Он отметил, что в связи с ограничениями, массовые мероприятия в столице проводить не будут.

"В этом году исполняется 75 лет со Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Я понимаю, что многие люди в этот день поздравляли ветеранов, несли цветы к памятникам или на кладбища к могилам родных, посещали музеи. Но в этом году формат будет другим. Поэтому можно поздравить ветеранов, позвонив им. Вспомнить своих близких и поделиться их историями в социальных сетях", - сказал мэр.

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Он призвал киевлян, у которых есть в семьях ветераны или просто пожилые люди - сделать все возможное, чтобы уберечь их от риска инфицирования, чтобы они провели этот день дома и отметили его с родными.

"И также хочу предупредить тех людей, которые планируют во время этих праздников политические акции и провокации. Не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара. В столице усиленную службу будут нести полиция и муниципальная охрана - исключительно для обеспечения правопорядка", - предостерег Кличко.

Ранее в УНН сообщалось, что по результатам опроса, более половины украинцев придерживаются советской интерпретации "Дня победы".