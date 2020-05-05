Понад 78 тис. ветеранів у Києві отримають щорічну матеріальну допомогу до "Дня перемоги" - мер

"Я підписав розпорядження про надання щорічної матеріальної допомоги з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Виплати вже розпочалися. Їх отримують понад 78 тисяч ветеранів Другої світової, учасники Антитеростичної операції, воїни-інтернаціоналісти, учасники Революції Гідності та інші окремі категорії громадян", – повідомив Кличко.

Він зазначив, що у зв’язку з обмеженнями, масові заходи у столиці проводити не будуть.

"Цього року виповнюється 75 років із Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Я розумію, що багато людей у цей день вітали ветеранів, несли квіти до пам’ятників чи на кладовища до могил рідних, відвідували музеї. Але цього року формат буде іншим. Тож можна привітати ветеранів, зателефонувавши їм. Згадати своїх близьких і поділитися їхніми історіями у соціальних мережах", – сказав мер.

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Він закликав киян, у яких є у родинах ветерани або просто люди похилого віку - зробити все можливе, аби вберегти їх від ризику інфікування, щоб вони провели цей день вдома та відзначили його із найріднішими.

"І також хочу попередити тих людей, які планують під час цих свят політичні акції та провокації. Не варто ці дні використовувати задля дестабілізації ситуації та власного піару. У столиці посилену службу нестиме поліція та муніципальна варта - виключно для забезпечення правопорядку", – застеріг Кличко.

Раніше в УНН повідомлялося, що за результатами опитування, більше половини українців дотримуються радянської інтерпретації "Дня перемоги".