Більше половини українців дотримуються радянської інтерпретації Дня Перемоги - опитування

Так, за результатами опитування, близько 52% громадян дотримуються радянської інтерпретації, що День Перемоги — це передусім відзначення перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. 32% розуміють цю дату як день відзначення перемоги антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та внеску у неї українського народу. Для 6% цей день є просто додатковим вихідним. Серед молоді дещо більше байдужих, а серед людей, старших за 70 років, істотно більше виражена підтримка радянської інтерпретації.

Ця інтерпретація також більш поширена на Сході та Півдні, але різниця порівняно з Заходом та Центром у межах 10–15%.

Водночас більшість респондентів, а саме 39%, відповіли, що підтримують відзначення в Україні обох дат: як Дня пам’яті та примирення — 8 травня, так і Дня перемоги — 9 травня.

На думку 32% громадян, відзначати варто лише День Перемоги 9 травня, 14% вважають, що варто відзначати лише День пам’яті та примирення 8 травня, а ще для 9% це питання байдуже.

Дослідження проведене з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Як повідомляв УНН, цього року у Дніпрі День перемоги відзначать онлайн через введений карантин.