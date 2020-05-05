Более половины украинцев придерживаются советской интерпретации Дня Победы - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Половина населения Украины придерживаются советской интерпретации, что День победы — это прежде всего празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Таковы результаты исследования, проведенного фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива, передает УНН.
Так, по результатам опроса, около 52% граждан придерживаются советской интерпретации, что День Победы — это прежде всего празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. 32% понимают эту дату как день празднования победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклада в нее украинского народа. Для 6% этот день просто дополнительным выходным. Среди молодежи несколько больше равнодушных, а среди людей старше 70 лет, существенно больше выражена поддержка советской интерпретации.
Эта интерпретация также более распространена на Востоке и Юге, но разница по сравнению с Западом и Центром в пределах 10-15%.
В то же время большинство респондентов, а именно 39%, ответили, что поддерживают празднования в Украине обеих дат: как Дня памяти и примирения — 8 мая, так и Дня победы — 9 мая.
По мнению 32% граждан, отмечать стоит только День Победы 9 мая, 14% считают, что следует отмечать только День памяти и примирения 8 мая, а еще для 9% этот вопрос безразличен.
Исследование проведено с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.
Как сообщал УНН, в этом году в Днепре День победы отметят онлайн из-за введенного карантина.