Філатов пообіцяв День перемоги у Дніпрі онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Цього року у Дніпрі День перемоги відзначать онлайн через введений карантин. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Навіть залишаючись удома, ми разом вшануємо пам‘ять полеглих за свободу бійців і подякуємо всім нашим героям — тодішнім і нинішнім",- написав Філатов.
Так, Філатов анонсував низку заходів із святкування Великої Перемоги у Дніпрі.
"Також прошу стежити за повідомленнями мерії, де буде повний розклад заходів і онлайн-трансляцій на 8 і 9 травня",- повідомив Філатов.
Окрім того, Філатов закликав ділитися в соціальних мережах історіями своїх родичів, ім’я кожного з них буде відтворене на будівлі міськради — лазерною проекцією.
Нагадаємо, у місті Дніпро, за рішенням спеціальної комісії, послаблюють карантинні заходи та відкривають з понеділка СТО, кафе, хімчистки та інші заклади.