У Дніпрі послаблюють карантин: відкривають кафе, СТО та парки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У місті Дніпро, за рішенням спеціальної комісії, послаблюють карантинні заходи та відкривають з понеділка СТО, кафе, хімчистки та інші заклади. Про це у відеозверненні повідомив мер міста Борис Філатов, передає УНН.
“З сьогоднішнього дня, за рішенням спеціальної комісії, в місті будуть відкриті не тільки аптеки, супермаркети, бакалії, магазини з технікою, АЗС, банки, а так само і хімчистки, СТО, майстерні по ремонту різного устаткування. Кав’ярні та ресторани зможуть працювати як по адресної доставки, так і з послугою — без допуска гостей в зал”, — сказав Філатов.
За його словами, для всіх без виключення основне правило — наявність маски, рукавичок, захисних окулярів і антисептиків. Окрім того, в місті майже 100 скверів, парків, які теж будуть відкриті.
“У понеділок, з 4 травня, всі вони будуть доступні для прогулянок, в тому числі ділянки набережної”, — додав Філатов.
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я України закликали народних депутатів Верховної Ради не ухвалювати рішень про поспішний вихід з карантину, а знайти баланс між епідемічними заходами і економікою.