В Днепре ослабляют карантин: открывают кафе, СТО и парки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В городе Днепр, по решению специальной комиссии, ослабляют карантинные мероприятия и открывают с понедельника СТО, кафе, химчистки и другие учреждения. Об этом в видеообращении сообщил мэр города Борис Филатов, передает УНН.
“С сегодняшнего дня, по решению специальной комиссии, в городе будут открыты не только аптеки, супермаркеты, бакалеи, магазины с техникой, АЗС, банки, а так же и химчистки, СТО, мастерские по ремонту различного оборудования. Кафе и рестораны смогут работать как по адресной доставке, так и с услугой — без допуска гостей в зал”, — сказал Филатов.
По его словам, для всех без исключения основное правило — наличие маски, перчаток, защитных очков и антисептиков. Кроме того, в городе почти 100 скверов, парков, которые тоже будут открыты.
“В понедельник, с 4 мая, все они будут доступны для прогулок, в том числе участки набережной”, — добавил Филатов.
Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины призвали народных депутатов Верховной Рады не принимать решений о поспешном выходе из карантина, а найти баланс между эпидемическими мерами и экономикой.