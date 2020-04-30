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В Днепре ослабляют карантин: открывают кафе, СТО и парки

Киев • УНН

 • 15387 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В городе Днепр, по решению специальной комиссии, ослабляют карантинные мероприятия и открывают с понедельника СТО, кафе, химчистки и другие учреждения. Об этом в видеообращении сообщил мэр города Борис Филатов, передает УНН.

В Днепре ослабляют карантин: открывают кафе, СТО и парки

“С сегодняшнего дня, по решению специальной комиссии, в городе будут открыты не только аптеки, супермаркеты, бакалеи, магазины с техникой, АЗС, банки, а так же и химчистки, СТО, мастерские по ремонту различного оборудования. Кафе и рестораны смогут работать как по адресной доставке, так и с услугой — без допуска гостей в зал”, — сказал Филатов.

По его словам, для всех без исключения основное правило — наличие маски, перчаток, защитных очков и антисептиков. Кроме того, в городе почти 100 скверов, парков, которые тоже будут открыты.

“В понедельник, с 4 мая, все они будут доступны для прогулок, в том числе участки набережной”, — добавил Филатов.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины призвали народных депутатов Верховной Рады не принимать решений о поспешном выходе из карантина, а найти баланс между эпидемическими мерами и экономикой.

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