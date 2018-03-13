Свыше 73% таможенных оформлений проведены через "единое окно" с начала работы системы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. С начала обязательного использования предприятиями и госорганами информационной системы “единое окно” на украинском таможнях более 73% товаров оформлено по этому принципу. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины, передает УНН.
“За период с 1 февраля по 11 марта 2018 года 73,2% таможенных деклараций было оформлено только по принципу ”единого окна“ (162 070 деклараций)”, — говорится в сообщении министерства.
Также отмечается, что в течение упомянутого периода, количество оформлений через “единое окно” составило:
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- при импорте — около 96 тыс. (76%);
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- при экспорте — около 63 тыс. (87%);
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- при транзите — 3,4 тыс. (14,7%).
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Напомним, в ноябре прошлого года Кабинет министров принял решение об обязательном использовании принципа “единого окна” на украинских таможнях с 1 февраля 2018 года.