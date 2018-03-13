Понад 73% митних оформлень проведено через "єдине вікно" з початку роботи системи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Від початку обов’язкового використання підприємствами і держорганами інформаційної системи “єдине вікно” на українських митницях понад 73% товарів оформлено за цим принципом. Про це повідомили у Міністерстві фінансів України, передає УНН.
“За період з 1 лютого до 11 березня 2018 року 73,2% митних декларацій було оформлено лише за принципом „єдиного вікна“ (162 070 декларацій)”, — йдеться у повідомленні міністерства.
Також зазначається, що протягом згаданого періоду, кількість оформлень через “єдине вікно” склала:
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- при імпорті — близько 96 тис. (76%)
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- при експорті — близько 63 тис. (87%)
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- при транзиті — 3,4 тис. (14,7%).
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Нагадаємо, у листопаді минулого року Кабінет міністрів схвалив рішення про обов’язкове використання принципу “єдиного вікна” в українських митницях з 1 лютого 2018 року.