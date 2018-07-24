Более 70 соединений и 5 тыс. единиц вооружения: в РФ рассказали об укреплении западной границы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Более 70 соединений и воинских частей были сформированы в Западном военном округе с 2016 года, войска получили около 5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения и техники. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во вторник на заседании коллегии ведомства, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Обстановка, складывающаяся на западном стратегическом направлении, требует от нас непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования. В этих целях с 2016 года ... сформировано свыше 70 соединений и воинских частей, в том числе две дивизии и три бригады", - сказал министр.
По его словам, в войска округа поставлено около 5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения и техники, что позволило увеличить оснащенность современным вооружением с 39 до 54%.
Он отметил, что для размещения новых частей создается необходимая инфраструктура - до конца года планируется ввести в эксплуатацию более 350 объектов.
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