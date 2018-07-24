Понад 70 з'єднань і 5 тис. одиниць озброєння: в РФ розповіли про зміцнення західного кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Понад 70 з'єднань і військових частин були сформовані в Західному військовому окрузі з 2016 року, війська отримали близько 5 тис. одиниць нового і модернізованого озброєння і техніки. Про це повідомив глава Міноборони РФ Сергій Шойгу у вівторок на засіданні колегії відомства, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Обстановка, що складається на західному стратегічному напрямку, вимагає від нас постійного вдосконалення бойового складу військ і системи їх базування. З цією метою з 2016 року ... сформовано понад 70 з'єднань і військових частин, в тому числі дві дивізії і три бригади", - сказав міністр.
За його словами, в війська округу поставлено близько 5 тис. одиниць нового і модернізованого озброєння і техніки, що дозволило збільшити оснащеність сучасним озброєнням з 39 до 54%.
Він зазначив, що для розміщення нових частин створюється необхідна інфраструктура - до кінця року планується ввести в експлуатацію понад 350 об'єктів.
Раніше міністр оборони Росії зробив заяву про можливість війни з Україною.