Более 70 взрывов зафиксировали в окрестностях Авдеевки

"Днем 28 апреля, находясь на юго-западной окраине н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка), примерно в 4 км к западу от ДФС, в течение примерно 5,5 часов, наблюдатели слышали 72 взрывов неопределенного происхождения состоявшимися несмотря на предоставленные гарантии безопасности в 3-8 км в секторе от северо-востока к юго-юго-запада", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 апреля сотрудники Донецкой фильтровальной станции не смогли провести ротацию смен из-за нарушения режима прекращения огня.