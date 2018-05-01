Понад 70 вибухів зафіксували на околицях Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. На околицях населеного пункту Авдіївка у Донецькій області спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 28 квітня зафіксували 72 вибухи. Про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ, опублікованому 30 квітня, передає УНН.
"Вдень 28 квітня, перебуваючи на південно-західній околиці н. п. Авдіївка (підконтрольний уряду, 17 км на північ від Донецька), приблизно в 4 км на захід від ДФС, упродовж близько 5,5 годин, спостерігачі чули 72 вибухи невизначеного походження, що відбулися незважаючи на надані гарантії безпеки в 3-8 км в секторі від північного сходу до південно-південного заходу", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 28 квітня співробітники Донецької фільтрувальної станції не змогли провести ротацію змін через порушення режиму припинення вогню.