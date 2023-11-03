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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Более 670 иностранцев покинули сектор Газы через границу с Египтом - СМИ

Киев • УНН

 • 125848 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. 677 владельцев иностранных паспортов покинули сектор Газы, пересекая границу с Египтом, со ссылкой на слова спикера на КПП "Рафах" с палестинской стороны Ваэля Абу Омара сообщает ABC News, пишет УНН.

Более 670 иностранцев покинули сектор Газы через границу с Египтом - СМИ

Детали

По словам Ваэля Абу Омара, в четверг по меньшей мере 342 владельца иностранных паспортов пересекли границу из сектора Газа в Египет через пограничный переход "Рафах".

По его словам, со среды в целом 677 владельцев иностранных паспортов прибыли в Египет из сектора Газа.

При этом Rafah Online обнародовало списки, согласно которым 3 ноября сектор Газа через КПП "Рафах" может покинуть 621 человек. В списках есть граждане Мексики, США, Великобритании, Германии, Италии, Индонезии и Франции.

Дополнение 

1 ноября иностранцы начали покидать Газу через пункт пропуска с Египтом впервые с начала войны.

Сообщалось, что Египет поможет эвакуировать около 7 тысяч иностранцев из Газы.

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