Более 670 иностранцев покинули сектор Газы через границу с Египтом - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. 677 владельцев иностранных паспортов покинули сектор Газы, пересекая границу с Египтом, со ссылкой на слова спикера на КПП "Рафах" с палестинской стороны Ваэля Абу Омара сообщает ABC News, пишет УНН.
Детали
По словам Ваэля Абу Омара, в четверг по меньшей мере 342 владельца иностранных паспортов пересекли границу из сектора Газа в Египет через пограничный переход "Рафах".
По его словам, со среды в целом 677 владельцев иностранных паспортов прибыли в Египет из сектора Газа.
При этом Rafah Online обнародовало списки, согласно которым 3 ноября сектор Газа через КПП "Рафах" может покинуть 621 человек. В списках есть граждане Мексики, США, Великобритании, Германии, Италии, Индонезии и Франции.
Дополнение
1 ноября иностранцы начали покидать Газу через пункт пропуска с Египтом впервые с начала войны.
Сообщалось, что Египет поможет эвакуировать около 7 тысяч иностранцев из Газы.