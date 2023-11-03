Понад 670 іноземців покинули сектор Гази через кордон з Єгиптом - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. 677 власників іноземних паспортів покинули сектор Гази, перетнувши кордон з Єгиптом, з посиланням на слова речника на КПП "Рафах" з палестинського боку Ваеля Абу Омара повідомляє ABC News, пише УНН.
Деталі
За словами Ваеля Абу Омара, у четвер щонайменше 342 власники іноземних паспортів перетнули кордон із сектора Гази до Єгипту через прикордонний перехід "Рафах".
За його словами, із середи загалом 677 власників іноземних паспортів прибули до Єгипту із сектору Газа.
При цьому Rafah Online оприлюднило списки, згідно з якими 3 листопада сектор Газа через КПП "Рафах" може залишити 621 особа. У списках є громадяни Мексики, США, Великої Британії, Німеччини, Італії, Індонезії та Франції.
Доповнення
1 листопада іноземці почали покидати Газу через пункт пропуску з Єгиптом вперше з початку війни.
Повідомлялося, що Єгипет допоможе евакуювати близько 7 тисяч іноземців з Гази.