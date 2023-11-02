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The Guardian

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Єгипет допоможе евакуювати близько 7 тисяч іноземців з Гази

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Єгипет допоможе евакуювати близько семи тисяч іноземців та людей із подвійним громадянством зі зруйнованого війною сектору Гази, повідомило міністерство закордонних справ країни, пише AFP, інформує УНН.

Єгипет допоможе евакуювати близько 7 тисяч іноземців з Гази

Деталі

На зустрічі з іноземними дипломатами помічник міністра закордонних справ Ісмаїл Хайрат заявив, що Єгипет готується "сприяти прийманню та евакуації іноземних громадян із Гази через КПП "Рафах", ідеться в заяві міністерства.

За словами Хайрата, йдеться про "приблизно 7 тис." осіб "більш ніж 60 національностей", проте в заяві не наведено жодних конкретних деталей або термінів.

У четвер перша група евакуйованих почала прибувати до Єгипту, повідомив AFP співробітник прикордонної служби.

"Сьогодні очікується прибуття чотирьохсот осіб з іноземними паспортами, а також 60 поранених", - сказав представник єгипетської сторони КПП «Рафах»

Директор КПП у Газі Хішам Адван повідомив, що в четвер очікують приблизно 100 поранених і 400 іноземців та осіб із подвійними громадянствами.

Доповнення

Вже понад 360 власників іноземних паспортів евакуювались із сектора Гази через прикордонний перехід «Рафах» із Єгиптом. Серед них були 31 австрієць, чотири італійці, п'ять громадян Франції та кілька німців, повідомили їхні уряди.

Представник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що громадяни США також перетнули кордон Гази, але відмовився назвати їхню кількість.

Додамо

За даними міністерства охорони здоров'я, керованого рухом ХАМАС, унаслідок інтенсивних ізраїльських бомбардувань у Газі загинуло приблизно 8 800 осіб, дві третини з яких - жінки та діти.

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