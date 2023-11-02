Египет поможет эвакуировать около 7 тысяч иностранцев из Газы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Египет поможет эвакуировать около семи тысяч иностранцев и людей с двойным гражданством из разрушенного войной сектора Газы, сообщило министерство иностранных дел страны, пишет AFP, информирует УНН.
Детали
На встрече с иностранными дипломатами помощник министра иностранных дел Исмаил Хайрат заявил, что Египет готовится "содействовать приему и эвакуации иностранных граждан из Газы через КПП "Рафах", говорится в заявлении министерства.
По словам Хайрата, речь идет о "примерно 7 тыс." человек "более чем 60 национальностей", однако в заявлении не приведено никаких конкретных деталей или сроков.
В четверг первая группа эвакуированных начала прибывать в Египет, сообщил AFP сотрудник пограничной службы.
"Сегодня ожидается прибытие четырехсот человек с иностранными паспортами, а также 60 раненых", - сказал представитель египетской стороны КПП «Рафах»
Директор КПП в Газе Хишам Адван сообщил, что в четверг ожидают примерно 100 раненых и 400 иностранцев и лиц с двойными гражданствами.
Дополнение
Уже более 360 владельцев иностранных паспортов эвакуировались из сектора Газа через пограничный переход «Рафах» с Египтом. Среди них были 31 австриец, четыре итальянца, пять граждан Франции и несколько немцев, сообщили их правительства.
Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что граждане США также пересекли границу Газы, но отказался назвать их количество.
Добавим
По данным министерства здравоохранения, управляемого движением ХАМАС, в результате интенсивных израильских бомбардировок в Газе погибло около 8 800 человек, две трети из которых - женщины и дети.