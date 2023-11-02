Погад 360 іноземців евакуювались із Гази через прикордонний пункт із Єгиптом - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ.2 листопада. УНН. Понад 360 власників іноземних паспортів евакуювались із сектора Гази через прикордонний перехід «Рафах» із Єгиптом. Про це CNN повідомив представник міністерства охорони здоров'я Єгипт, який говорив на умовах анонімності, інформує УНН.
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Чиновник сказав, що десятки людей зараз перебувають на шляху до Каїру, де деякі з них сядуть на літаки до своїх країн. Серед них громадяни Австрії, Великої Британії, Йорданії, Саудівської Аравії, Італії та Японії.
Щонайменше двоє американців також в'їхали до Єгипту, за словами членів сімей і груп допомоги. Кілька громадян Франції також покинули Газу, повідомили урядовці.
Також Газу покинули 81 важко поранений палестинець.
Всі 22 міжнародних співробітника організації "Лікарі без кордонів" також покинули Газу, а нова медична команда готова в'їхати в палестинський анклав,"як тільки дозволить ситуація", повідомила благодійна організація.
Доповнення
У середу, 1 листопада, власники іноземних паспортів почали залишати сектор Гази через пункт пропуску з Єгиптом "Рафах" вперше з початку війни.