Более 360 иностранцев эвакуировались из Газы через пограничный пункт с Египтом - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ.2 ноября. УНН. Более 360 владельцев иностранных паспортов эвакуировались из сектора Газа через пограничный переход «Рафах» с Египтом. Об этом CNN сообщил представитель министерства здравоохранения Египта, который говорил на условиях анонимности, информирует УНН.
Детали
Чиновник сказал, что десятки людей сейчас находятся на пути в Каир, где некоторые из них сядут на самолеты в свои страны. Среди них граждане Австрии, Великобритании, Иордании, Саудовской Аравии, Италии и Японии.
По меньшей мере двое американцев также въехали в Египет, по словам членов семей и групп помощи. Несколько граждан Франции также покинули Газу, сообщили чиновники.
Также Газу покинули 81 тяжело раненый палестинец.
Все 22 международных сотрудника организации "Врачи без границ" также покинули Газу, а новая медицинская команда готова въехать в палестинский анклав, "как только позволит ситуация", сообщила благотворительная организация.
Дополнение
В среду, 1 ноября, владельцы иностранных паспортов начали покидать сектор Газы через пункт пропуска с Египтом "Рафах" впервые с начала войны.