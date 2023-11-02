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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Более 360 иностранцев эвакуировались из Газы через пограничный пункт с Египтом - СМИ

Киев • УНН

 • 132023 просмотра

КИЕВ.2 ноября. УНН. Более 360 владельцев иностранных паспортов эвакуировались из сектора Газа через пограничный переход «Рафах» с Египтом. Об этом CNN сообщил представитель министерства здравоохранения Египта, который говорил на условиях анонимности, информирует УНН.

Более 360 иностранцев эвакуировались из Газы через пограничный пункт с Египтом - СМИ

Детали

Чиновник сказал, что десятки людей сейчас находятся на пути в Каир, где некоторые из них сядут на самолеты в свои страны. Среди них граждане Австрии, Великобритании, Иордании, Саудовской Аравии, Италии и Японии.

По меньшей мере двое американцев также въехали в Египет, по словам членов семей и групп помощи. Несколько граждан Франции также покинули Газу, сообщили чиновники.

Также Газу покинули 81 тяжело раненый палестинец.

Все 22 международных сотрудника организации "Врачи без границ" также покинули Газу, а новая медицинская команда готова въехать в палестинский анклав, "как только позволит ситуация", сообщила благотворительная организация.

Дополнение 

В среду, 1 ноября, владельцы иностранных паспортов начали покидать сектор Газы через пункт пропуска с Египтом "Рафах" впервые с начала войны. 

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