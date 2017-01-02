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Более 60 человек стали жертвами тюремного бунта в Бразилии

Более 60 человек стали жертвами тюремного бунта в Бразилии

Киев • УНН

 • 13776 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В бразильском городе Манаус произошел тюремный бунт, в ходе которого погибли по меньшей мере 60 человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"По меньшей мере 60 человек были убиты во время кровавого тюремного бунта в городе Манаус, в бразильских джунглях Амазонки", - отмечается в сообщении агентства.

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Так, глава службы безопасности штата Амазонас Серхио Фонт заявил, что могут быть обнаружены новые жертвы, когда власть получит более четкое представление о масштабах противостояния между конкурирующими тюремными группировками.

Отмечается, что беспорядки в исправительном учреждении начались днем ​​1 января из-за драки двух враждующих между собой преступных группировок.

В ходе беспорядков заключенные взяли в заложники 12 тюремных надзирателей, а также несколько заключенных, которых отпустили через несколько часов.

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На следующий день после начала операции по подавлению бунта, заключенные устроившие мятеж, сдали оружие. Во время самой операции заключенные выбросили на площадку тюрьмы перед полицией шесть обезглавленных тел. Сейчас устанавливается, были ли это правоохранители.

Педро Флоренсио, секретарь в тюрьме штата Амазонас, сказал, что резня была "местью", что составляет часть непрерывной вражды между преступными бандами в Бразилии.

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