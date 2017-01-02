Понад 60 осіб стали жертвами тюремного бунту в Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У бразильському місті Манаус стався тюремний бунт, в ході якого загинуло щонайменше 60 людей, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Щонайменше 60 людей були вбиті під час кривавого тюремного бунту в місті Манаус, в бразильських джунглях Амазонки", - зазначається в повідомленні агентства.
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Так, голова служби безпеки штату Амазонас Серхіо Фонтеш заявив, що можуть бути виявлені нові жертви, коли влада отримає більш чітке уявлення про масштаби протистояння між конкуруючими тюремними угрупованнями.
Відзначається, що безлади у виправній установі почалися вдень 1 січня через бійки двох ворогуючих між собою злочинних угруповань.
В ході заворушень ув'язнені взяли в заручники 12 тюремних наглядачів, а також кілька ув'язнених, яких відпустили через кілька годин.
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На наступний день після початку операції з придушення бунту, в'язні що влаштували заколот, здали зброю. Під час самої операції ув'язнені викинули на майданчик в'язниці перед поліцією шість обезголовлених тіл. Зараз встановлюється, чи були це правоохоронці.
Педро Флоренсіо, секретар у в'язниці штату Амазонас, сказав, що різанина була "помстою", що складає частину безперервної ворожнечі між злочинними бандами в Бразилії.