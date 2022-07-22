Более 60 желающих на одну вакансию: данные о рынке труда в крупнейших городах Украины

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Киев • УНН

 • 242489 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Рынок труда оживает – количество вакансий увеличивается. УНН попросил рассказать о ситуации аналитиков сайта поиска работы Work.ua.

По состоянию на 21 июля 2022 года на сайте Work.ua 37 279 актуальных вакансий. Ежемесячно их количество растет. Рынок труда постепенно восстанавливается. Если посмотреть ситуацию по городам, то видим, что количество новых вакансий растет. Однако количество новых резюме несколько снизилось в связи с летним сезоном, рассказывают аналитики.

Количество вакансий и резюме по городам. Через 3 месяца. Новых через неделю.

 

 

31.05

07.06

14.06

21.06

28.06

05.07

12.07

19.07

Киев

Вакансия

3112

3990

4449

3765

3 816

4460

4643

4722

 

Резюме

53860

55637

55759

56219

56373

55497

53820

52101

Днепр

Вакансия

783

988

1137

1073

1167

1298

1365

1412

 

Резюме

14099

14523

14321

14494

14752

14328

13733

12754

Одесса

Вакансия

599

886

814

723

800

919

955

947

 

Резюме

12508

12975

13005

12914

13165

13039

12439

12034

Львов

Вакансия

1608

1959

2023

1879

1965

2194

2 164

2047

 

Резюме

12878

12887

12275

12417

12637

12609

12176

11584

«Наблюдаем сезонное снижение количества отзывов на стороне соискателей. В частности, с 25 июня и до 20 июля произошло снижение — с 77 до 62 отзывов на одну вакансию», - говорят аналитики.

Средняя зарплата по Украине находится на уровне: по вакансиям — 13 909 грн, за резюме — 15 703 грн. В Киеве зарплаты немного выше рынка и по вакансиям, и резюме по сравнению с другими городами. В общем же, колебание зарплат в городах происходит в рамках +/- 5%, что незначительно. 

Изменение средней зарплаты по городам 

 

 

31.05

07.06

14.06

21.06

28.06

05.07

12.07

19.07

Киев

Вакансия

16014

16192

16204

16239

16262

16298

16175

16392

 

Резюме

18005

17973

17967

18024

18129

18077

18193

18094

Днепр

Вакансия

14567

14059

14090

13732

13547

13354

13604

13695

 

Резюме

17003

17187

16978

16899

16861

16627

17038

16833

Одесса

Вакансия

14075

14107

13954

13577

13585

13728

14062

14095

 

Резюме

17151

17072

17172

17327

17205

16952

17167

16896

Львов

Вакансия

13511

13395

13847

13757

13551

13858

13787

14071

 

Резюме

16937

17212

17136

17154

17019

17100

17223

16703

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