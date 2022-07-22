Более 60 желающих на одну вакансию: данные о рынке труда в крупнейших городах Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Рынок труда оживает – количество вакансий увеличивается. УНН попросил рассказать о ситуации аналитиков сайта поиска работы Work.ua.
По состоянию на 21 июля 2022 года на сайте Work.ua 37 279 актуальных вакансий. Ежемесячно их количество растет. Рынок труда постепенно восстанавливается. Если посмотреть ситуацию по городам, то видим, что количество новых вакансий растет. Однако количество новых резюме несколько снизилось в связи с летним сезоном, рассказывают аналитики.
Количество вакансий и резюме по городам. Через 3 месяца. Новых через неделю.
31.05
07.06
14.06
21.06
28.06
05.07
12.07
19.07
Киев
Вакансия
3112
3990
4449
3765
3 816
4460
4643
4722
Резюме
53860
55637
55759
56219
56373
55497
53820
52101
Днепр
Вакансия
783
988
1137
1073
1167
1298
1365
1412
Резюме
14099
14523
14321
14494
14752
14328
13733
12754
Одесса
Вакансия
599
886
814
723
800
919
955
947
Резюме
12508
12975
13005
12914
13165
13039
12439
12034
Львов
Вакансия
1608
1959
2023
1879
1965
2194
2 164
2047
Резюме
12878
12887
12275
12417
12637
12609
12176
11584
«Наблюдаем сезонное снижение количества отзывов на стороне соискателей. В частности, с 25 июня и до 20 июля произошло снижение — с 77 до 62 отзывов на одну вакансию», - говорят аналитики.
Средняя зарплата по Украине находится на уровне: по вакансиям — 13 909 грн, за резюме — 15 703 грн. В Киеве зарплаты немного выше рынка и по вакансиям, и резюме по сравнению с другими городами. В общем же, колебание зарплат в городах происходит в рамках +/- 5%, что незначительно.
Изменение средней зарплаты по городам
31.05
07.06
14.06
21.06
28.06
05.07
12.07
19.07
Киев
Вакансия
16014
16192
16204
16239
16262
16298
16175
16392
Резюме
18005
17973
17967
18024
18129
18077
18193
18094
Днепр
Вакансия
14567
14059
14090
13732
13547
13354
13604
13695
Резюме
17003
17187
16978
16899
16861
16627
17038
16833
Одесса
Вакансия
14075
14107
13954
13577
13585
13728
14062
14095
Резюме
17151
17072
17172
17327
17205
16952
17167
16896
Львов
Вакансия
13511
13395
13847
13757
13551
13858
13787
14071
Резюме
16937
17212
17136
17154
17019
17100
17223
16703
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