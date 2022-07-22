Понад 60 охочих на одну вакансію: дані про ринок праці в найбільших містах України

Станом на 21 липня 2022 на сайті Work.ua 37 279 актуальних вакансій. Щомісяця їх кількість зростає. Ринок праці поступово відновлюється. Якщо подивитись на ситуацію по містам, то бачимо, що кількість нових вакансій зростає. Проте кількість нових резюме дещо знизилась у зв'язку з літнім сезоном, розповідають аналітики.

Кількість вакансій і резюме за містами. За 3 місяці. Нових за тиждень.

31.05 07.06 14.06 21.06 28.06 05.07 12.07 19.07 Київ Вакансія 3 112 3 990 4 449 3 765 3 816 4 460 4 643 4 722 Резюме 53 860 55 637 55 759 56 219 56 373 55 497 53 820 52 101 Дніпро Вакансія 783 988 1 137 1 073 1 167 1 298 1 365 1 412 Резюме 14 099 14 523 14 321 14 494 14 752 14 328 13 733 12 754 Одеса Вакансія 599 886 814 723 800 919 955 947 Резюме 12 508 12 975 13 005 12 914 13 165 13 039 12 439 12 034 Львів Вакансія 1 608 1 959 2 023 1 879 1 965 2 194 2 164 2 047 Резюме 12 878 12 887 12 275 12 417 12 637 12 609 12 176 11 584

«Спостерігаємо сезонне зниження кількості відгуків на стороні шукачів. Зокрема, з 25 червня і до 20 липня відбулось зниження — з 77 до 62 відгуків на одну вакансію», - кажуть аналітики.

Середня зарплата по Україні знаходиться на рівні: за вакансіями — 13 909 грн, за резюме — 15 703 грн. У Києві зарплати трохи вищі від ринку і за вакансіями, і за резюме у порівнянні з іншими містами. Загалом же, коливання зарплат у містах відбувається в рамках +/- 5%, що є незначним.

Зміна середньої зарплати за містами

31.05 07.06 14.06 21.06 28.06 05.07 12.07 19.07 Київ Вакансія 16 014 16 192 16 204 16 239 16 262 16 298 16 175 16 392 Резюме 18 005 17 973 17 967 18 024 18 129 18 077 18 193 18 094 Дніпро Вакансія 14 567 14 059 14 090 13 732 13 547 13 354 13 604 13 695 Резюме 17 003 17 187 16 978 16 899 16 861 16 627 17 038 16 833 Одеса Вакансія 14 075 14 107 13 954 13 577 13 585 13 728 14 062 14 095 Резюме 17 151 17 072 17 172 17 327 17 205 16 952 17 167 16 896 Львів Вакансія 13 511 13 395 13 847 13 757 13 551 13 858 13 787 14 071 Резюме 16 937 17 212 17 136 17 154 17 019 17 100 17 223 16 703

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