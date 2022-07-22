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Понад 60 охочих на одну вакансію: дані про ринок праці в найбільших містах України

Понад 60 охочих на одну вакансію: дані про ринок праці в найбільших містах України

Київ • УНН

 • 242491 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Ринок праці оживає – кількість вакансій збільшується. УНН попросив розповісти про ситуацію аналітиків сайту пошуку роботи Work.ua.

Станом на 21 липня 2022 на сайті Work.ua 37 279 актуальних вакансій. Щомісяця їх кількість зростає. Ринок праці поступово відновлюється. Якщо подивитись на ситуацію по містам, то бачимо, що кількість нових вакансій зростає. Проте кількість нових резюме дещо знизилась у зв'язку з літнім сезоном, розповідають аналітики. 

Кількість вакансій і резюме за містами. За 3 місяці. Нових за тиждень.

 

 

31.05

07.06

14.06

21.06

28.06

05.07

12.07

19.07

Київ

Вакансія

3 112

3 990

4 449

3 765

3 816

4 460

4 643

4 722

 

Резюме

53 860

55 637

55 759

56 219

56 373

55 497

53 820

52 101

Дніпро

Вакансія

783

988

1 137

1 073

1 167

1 298

1 365

1 412

 

Резюме

14 099

14 523

14 321

14 494

14 752

14 328

13 733

12 754

Одеса

Вакансія

599

886

814

723

800

919

955

947

 

Резюме

12 508

12 975

13 005

12 914

13 165

13 039

12 439

12 034

Львів

Вакансія

1 608

1 959

2 023

1 879

1 965

2 194

2 164

2 047

 

Резюме

12 878

12 887

12 275

12 417

12 637

12 609

12 176

11 584

«Спостерігаємо сезонне зниження кількості відгуків на стороні шукачів. Зокрема, з 25 червня і до 20 липня відбулось зниження — з 77 до 62 відгуків на одну вакансію», - кажуть аналітики.

Середня зарплата по Україні знаходиться на рівні: за вакансіями — 13 909 грн, за резюме — 15 703 грн. У Києві зарплати трохи вищі від ринку і за вакансіями, і за резюме у порівнянні з іншими містами. Загалом же, коливання зарплат у містах відбувається в рамках +/- 5%, що є незначним.

Зміна середньої зарплати за містами

 

 

31.05

07.06

14.06

21.06

28.06

05.07

12.07

19.07

Київ

Вакансія

16 014

16 192

16 204

16 239

16 262

16 298

16 175

16 392

 

Резюме

18 005

17 973

17 967

18 024

18 129

18 077

18 193

18 094

Дніпро

Вакансія

14 567

14 059

14 090

13 732

13 547

13 354

13 604

13 695

 

Резюме

17 003

17 187

16 978

16 899

16 861

16 627

17 038

16 833

Одеса

Вакансія

14 075

14 107

13 954

13 577

13 585

13 728

14 062

14 095

 

Резюме

17 151

17 072

17 172

17 327

17 205

16 952

17 167

16 896

Львів

Вакансія

13 511

13 395

13 847

13 757

13 551

13 858

13 787

14 071

 

Резюме

16 937

17 212

17 136

17 154

17 019

17 100

17 223

16 703

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