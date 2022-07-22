Понад 60 охочих на одну вакансію: дані про ринок праці в найбільших містах України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Ринок праці оживає – кількість вакансій збільшується. УНН попросив розповісти про ситуацію аналітиків сайту пошуку роботи Work.ua.
Станом на 21 липня 2022 на сайті Work.ua 37 279 актуальних вакансій. Щомісяця їх кількість зростає. Ринок праці поступово відновлюється. Якщо подивитись на ситуацію по містам, то бачимо, що кількість нових вакансій зростає. Проте кількість нових резюме дещо знизилась у зв'язку з літнім сезоном, розповідають аналітики.
Кількість вакансій і резюме за містами. За 3 місяці. Нових за тиждень.
31.05
07.06
14.06
21.06
28.06
05.07
12.07
19.07
Київ
Вакансія
3 112
3 990
4 449
3 765
3 816
4 460
4 643
4 722
Резюме
53 860
55 637
55 759
56 219
56 373
55 497
53 820
52 101
Дніпро
Вакансія
783
988
1 137
1 073
1 167
1 298
1 365
1 412
Резюме
14 099
14 523
14 321
14 494
14 752
14 328
13 733
12 754
Одеса
Вакансія
599
886
814
723
800
919
955
947
Резюме
12 508
12 975
13 005
12 914
13 165
13 039
12 439
12 034
Львів
Вакансія
1 608
1 959
2 023
1 879
1 965
2 194
2 164
2 047
Резюме
12 878
12 887
12 275
12 417
12 637
12 609
12 176
11 584
«Спостерігаємо сезонне зниження кількості відгуків на стороні шукачів. Зокрема, з 25 червня і до 20 липня відбулось зниження — з 77 до 62 відгуків на одну вакансію», - кажуть аналітики.
Середня зарплата по Україні знаходиться на рівні: за вакансіями — 13 909 грн, за резюме — 15 703 грн. У Києві зарплати трохи вищі від ринку і за вакансіями, і за резюме у порівнянні з іншими містами. Загалом же, коливання зарплат у містах відбувається в рамках +/- 5%, що є незначним.
Зміна середньої зарплати за містами
31.05
07.06
14.06
21.06
28.06
05.07
12.07
19.07
Київ
Вакансія
16 014
16 192
16 204
16 239
16 262
16 298
16 175
16 392
Резюме
18 005
17 973
17 967
18 024
18 129
18 077
18 193
18 094
Дніпро
Вакансія
14 567
14 059
14 090
13 732
13 547
13 354
13 604
13 695
Резюме
17 003
17 187
16 978
16 899
16 861
16 627
17 038
16 833
Одеса
Вакансія
14 075
14 107
13 954
13 577
13 585
13 728
14 062
14 095
Резюме
17 151
17 072
17 172
17 327
17 205
16 952
17 167
16 896
Львів
Вакансія
13 511
13 395
13 847
13 757
13 551
13 858
13 787
14 071
Резюме
16 937
17 212
17 136
17 154
17 019
17 100
17 223
16 703
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