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Более 6,7 млн украинский приняли участие в Пасхальных богослужениях

Более 6,7 млн украинский приняли участие в Пасхальных богослужениях

Киев  •  УНН

 • 12019 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Более 6,7 млн граждан уже приняли участие в Пасхальных богослужениях. Ситуация контролируется. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Все подразделения МВД: Нацполиция, Нацгвардия, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужба работают над обеспечением правопорядка. Вблизи культовых сооружений работают более 20 тыс. полицейских и 500 нацгвардийцив, более 7000 правоохранителей патрулируют улицы населенных пунктов, более 1,6 автопатрулей обеспечивают безопасность дорожного движения", - сообщил первый заместитель министра внутренних дел.

Он отметил, что на круглосуточном дежурстве находятся более 7000 спасателей ГСЧС и 2000 единиц техники. К охране границы привлечено 7500 военнослужащих ГПСУ, 3 корабля и 4 катера.

"В течение суток через государственную границу пропущено около 250 тыс. человек", - добавил Яровой.

По состоянию на 12:00, по данным МВД, в 14,6 тысячах культовых сооружений состоялись богослужения, участие в которых приняли более 6,7 млн граждан. Наиболее многочисленные культовые службы прошли во Львовской, Днепропетровской и Черновицкой областях.

Напомним, тысячи спасателей будут дежурить в усиленном режиме на Пасхальные праздники.

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