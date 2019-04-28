Понад 6,7 мільйонів українців взяли участь у Великодніх богослужіннях
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Понад 6,7 мільйонів громадян вже взяли участь у Великодніх богослужіннях. Ситуація контрольована. Про це сьогодні, 28 квітня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає УНН із посиланням на прес-службу МВС.
“Усі підрозділи МВС: Нацполіція, Нацгвардія, Держслужба з надзвичайних ситуацій та Держприкордонслужба працюють над забезпеченням правопорядку. Поблизу культових споруд працюють понад 20 тисяч поліцейських та 500 нацгвардійців, понад 7 тисяч правоохоронців патрулюють вулиці населених пунктів, понад 1,6 автопатрулів забезпечують безпеку дорожнього руху”, — повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ.
Він зазначив, що на цілодобовому чергуванні перебувають понад 7 тисяч рятувальників ДСНС та 2 тисячі одиниць техніки. До охорони кордону залучено 7,5 тисяч військовослужбовців ДПСУ, 3 кораблі та 4 катери.
“Протягом доби через державний кордон пропущено близько 250 тисяч осіб”, — додав Яровий.
Станом на 12:00, за даними МВС, у 14,6 тисячах культових споруд відбулися богослужіння, участь в яких взяли понад 6,7 мільйонів громадян. Найчисельніші культові відправи пройшли у Львівській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях.
Нагадаємо, тисячі рятувальників чергуватимуть у посиленому режимі на Великодні свята.