Более 500 населенных пунктов остаются без электричества - МВД

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Более 500 населенных пунктов Украины остаются без электричества в воскресенье после нескольких недель российских авиаударов по электросетям, сообщает УНН.

Цитата

"В настоящее время 507 населенных пунктов в восьми областях нашей страны отключены от электроснабжения", - сообщил в эфире украинского телевидения заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Сильнее всего пострадала Харьковская область – 112 изолированных сел", - добавил Енин.

По его словам, еще 90 сел отрезаны в Донецкой и Херсонской областях, а еще в Николаевской, Запорожской и Луганской областях.

Добавим

В субботу губернатор Николаевской области Виталий Ким призвал мирных жителей "терпеть условия" отключения электроэнергии.

Неоднократные ежедневные отключения электроэнергии оставили миллионы людей без отопления и освещения, а температура воздуха в последние дни упала ниже нуля.

Энергетический оператор ДТЭК заявил в четверг, что почти половина украинской электросети остается поврежденной.

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