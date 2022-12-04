Понад 500 населених пунктів залишаються без електрики - МВС

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"Наразі 507 населених пунктів у восьми областях нашої країни відключено від електропостачання", - повідомив в ефірі українського телебачення заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"Найсильніше постраждала Харківська область - 112 ізольованих сіл", - додав Єнін.

За його словами, ще 90 сіл відрізано у Донецькій та Херсонській областях, а ще у Миколаївській, Запорізькій та Луганській областях.

Додамо

У суботу губернатор Миколаївської області Віталій Кім закликав мирних жителів "терпіти умови" відключення електроенергії.

Неодноразові щоденні відключення електроенергії залишили мільйони людей без опалення та освітлення, а температура повітря останніми днями впала нижче нуля.

Енергетичний оператор ДТЕК заявив у четвер, що майже половина української електромережі залишається пошкодженою.