Понад 500 населених пунктів залишаються без електрики - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Понад 500 населених пунктів України залишаються без електрики в неділю після кількох тижнів російських авіаударів по електромережах, інформує УНН.
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"Наразі 507 населених пунктів у восьми областях нашої країни відключено від електропостачання", - повідомив в ефірі українського телебачення заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
"Найсильніше постраждала Харківська область - 112 ізольованих сіл", - додав Єнін.
За його словами, ще 90 сіл відрізано у Донецькій та Херсонській областях, а ще у Миколаївській, Запорізькій та Луганській областях.
Додамо
У суботу губернатор Миколаївської області Віталій Кім закликав мирних жителів "терпіти умови" відключення електроенергії.
Неодноразові щоденні відключення електроенергії залишили мільйони людей без опалення та освітлення, а температура повітря останніми днями впала нижче нуля.
Енергетичний оператор ДТЕК заявив у четвер, що майже половина української електромережі залишається пошкодженою.