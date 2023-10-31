Более 400 тыс. жителей оккупированной Донетчины прошли фильтрацию - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Более 400 тыс. жителей временно оккупированных территорий Донетчины прошли фильтрацию. Об этом сообщили в центре национального сопротивления, передает УНН.
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«Враг проводит фильтрационные действия на временно захваченных землях Донецкой области, проверяя людей на лояльность к оккупантам. В целом, с начала полномасштабного вторжения в регионе “фильтрационным мероприятиям” подвергли более 400 тыс. жителей», - говорится в сообщении.
ЦНС сообщает, что всего в области работает 17 фильтрационных пунктов, где людей подвергают давлению и в частности пыткам.
В частности, следующие пункты действуют в:
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- Безымянное;
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- Бугас;
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- Мангуш;
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- Степановка;
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- Успенка;
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- Володарск;
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- Дебальцево;
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- Докучаевск;
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- Енакиево;
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- Заречное;
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- Снежное;
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- Шахтерск;
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- Мариуполь;
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- Новоазовск;
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- Старобешево;
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- Донецк.
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Дополнение
мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что враг проводит фильтрацию среди детей в Запорожской области.