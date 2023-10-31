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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Более 400 тыс. жителей оккупированной Донетчины прошли фильтрацию - ЦНС

Киев • УНН

 • 31591 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Более 400 тыс. жителей временно оккупированных территорий Донетчины прошли фильтрацию. Об этом сообщили в центре национального сопротивления, передает УНН.

Более 400 тыс. жителей оккупированной Донетчины прошли фильтрацию - ЦНС

Цитата

«Враг проводит фильтрационные действия на временно захваченных землях Донецкой области, проверяя людей на лояльность к оккупантам. В целом, с начала полномасштабного вторжения в регионе “фильтрационным мероприятиям” подвергли более 400 тыс. жителей», - говорится в сообщении.

ЦНС сообщает, что всего в области работает 17 фильтрационных пунктов, где людей подвергают давлению и в частности пыткам.

В частности, следующие пункты действуют в:

  • Безымянное;
  • Бугас;
  • Мангуш;
  • Степановка;
  • Успенка;
  • Володарск;
  • Дебальцево;
  • Докучаевск;
  • Енакиево;
  • Заречное;
  • Снежное;
  • Шахтерск;
  • Мариуполь;
  • Новоазовск;
  • Старобешево;
  • Донецк.

Дополнение

мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что враг проводит фильтрацию среди детей в Запорожской области.

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