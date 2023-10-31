Понад 400 тис. жителів окупованої Донеччини пройшли фільтрацію - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Понад 400 тис. жителів тимчасово окупованих територій Донеччини пройшли фільтрацію. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, передає УНН.
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«Ворог проводить фільтраційні дії на тимчасово захоплених землях Донецької області, перевіряючи людей на лояльність до окупантів. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення в регіоні “фільтраційним заходам” піддали понад 400 тис. мешканців», - йдеться в повідомленні.
ЦНС повідомляє, що загалом в області працює 17 фільтраційних пунктів, де людей піддають тиску й зокрема тортурам.
Зокрема, такі пункти діють у:
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- Безіменне;
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- Бугас;
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- Мангуш;
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- Степанівка;
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- Успенка;
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- Володарськ;
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- Дебальцеве;
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- Докучаєвськ;
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- Єнакієве;
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- Зарічне;
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- Сніжне;
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- Шахтарськ;
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- Маріуполь;
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- Новоазовськ;
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- Старобешеве;
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- Донецьк.
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Доповнення
Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що ворог проводить фільтрацію серед дітей в Запорізькій області.