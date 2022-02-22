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Более 40 государств осудили решение России о признании "ДНР" и "ЛНР"

Более 40 государств осудили решение России о признании "ДНР" и "ЛНР"

Киев • УНН

 • 118107 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Более 40 государств и пять международных организаций осудили решение России о признании "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Сразу после решений Совбеза РФ, Государственной думы, которая голосовала соответственно за агрессивные решения. Десятки стран сразу на разных уровня — президентов, премьер-министров или министров иностранных дел отреагировали с осуждением. Не буду перечислять страны, в общем-это 46 государств и пять международных организаций. По международным организациям - это НАТО, ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЕС. Все имеют консолидированную позицию, что действия РФ являются очередным актом агрессии против Украины и очередным актом нарушения международного права”, — рассказала Джапарова.

Детали

Джапарова также сообщила, что за последние два месяца в Украину было осуществлено более 40 визитов международных представителей высокого уровня.

“Одна из тактических задач которую ставит перед нами министр иностранных дел — это постоянное присутствие международных представителей высоко уровня: президенты, премьеры и министры иностранных дел. Поэтому за последние два месяца визитов было осуществлено почти 60, более 40 в Украину”, — сказала Джапарова.

Дополнение

В ОБСЕ осудили решение России признать отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины независимыми и призвали отменили это решение.

Байден осудил решение Путина о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Беспокойство усилились, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти в любое время”.

Ситуация на Донбассе обострилась 17 февраля.

21 февраля президент России Владимир Путин признал “независимость” так называемых “ЛНР” и “ДНР” на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для “функций по поддержанию мира”.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

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