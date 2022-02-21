Байден засудив рішення Путіна про визнання незалежності самопроголошених ДНР і ЛНР
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Під час телефонної розмови президентів США і України, Джо Байден засудив рішення президента Росії Володимира Путіна про визнання незалежності самопроголошених ДНР і ЛНР. Про це повідомляє УНН.
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Президент Джо Байден нещодавно розмовляв з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб підтвердити відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України та осуджує визняння "псевдореспублік".
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"Президент Сполучених Штатів засудив рішення президента Росії Путіна про «незалежність» так званих регіонів ДНР і ЛНР в Україні", - йдеться у повідомленні.
Він нагадав Президенту Зеленському про відповідь Сполучених Штатів, включаючи план введення санкцій. Президент Байден знову наголосив, що Сполучені Штати зі своїми союзниками та партнерами будуть швидко реагувати на подальшу агресію Росії проти України.
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Президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".