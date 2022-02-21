Байден осудил решение Путина о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Во время телефонного разговора президентов США и Украины, Джо Байден осудил решение президента России Владимира Путина о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНВ. Об этом сообщает УНН.
Детали
Президент Джо Байден недавно разговаривал с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины и осуждает визняння "псевдореспублик".
Цитата
"Президент Соединенных Штатов осудил решение президента России Путина о "независимости" так называемых регионов ДНР и ЛНВ в Украине", - говорится в сообщении.
Он напомнил Президенту об ответе Соединенных Штатов, включая план введения санкций. Президент Байден вновь подчеркнул, что Соединенные Штаты со своими союзниками и партнерами будут быстро реагировать на дальнейшую агрессию России против Украины.
Добавим
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Напомним
Президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных"ЛНВ" и "ДНР".