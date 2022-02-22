Понад 40 держав засудили рішення Росії про визнання "ДНР" та "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Понад 40 держав та п'ять міжнародних організацій засудили рішення Росії щодо визнання "ДНР" та "ЛНР". Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Відразу після рішень Радбезу РФ, Державної думи, яка голосувала відповідно за агресивні рішення. Десятки країн відразу на різних рівня — президентів, прем’єр-міністрів або міністрів закордонних справ відреагували із засудженням. Не буду перераховувати країни, загалом — це 46 держав та п’ять міжнародних організацій. По міжнародних організаціях — це НАТО, ООН, ОБСЄ, Рада Європи, ЄС. Всі мають консолідовану позицію, що дії РФ є черговим актом агресії проти України та черговим актом порушення міжнародного права”, — розповіла Джапарова.
Деталі
Джапарова також повідомила, що за останні два місяці до України було здійснено понад 40 візитів міжнародних представників високого рівня.
“Одна з тактичних задач яку ставить перед нами міністр закордонних справ — це постійна присутність міжнародних представників високо рівня:президенти, прем’єри й міністри закордонних справ. Тому за останні два місяці візитів було здійснено майже 60, понад 40 до України”, — сказала Джапарова.
Доповнення
В ОБСЄ засудили рішення Росії визнати окремі райони Донецької та Луганської областей України незалежними та закликали скасували це рішення.
Байден засудив рішення Путіна про визнання незалежності самопроголошених ДНР і ЛНР.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.
Ситуація на Донбасі загострилася 17 лютого.
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав “незалежність” так званих “ЛНР” та “ДНР” на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для “функцій щодо підтримання миру”.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.