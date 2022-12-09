Более 4 тысяч гривен за елку: в КГГА напомнили о штрафах за незаконно срубленное дерево

Сообщается, что в Киеве начинают кампанию с целью сохранения хвойных растений в предновогодний период.

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«Ежегодно в это время лесоводы устраивают рейды и патрулирование территорий, где растут молодые насаждения, а также находящиеся у автодорог и железнодорожных путей. Именно здесь чаще всего охотятся охотники за зелеными новогодними красотками. В рейдах также принимают участие работники Госэкоинспекции и Патрульной полиции», - говорится в сообщении.

Так, отмечается, что за каждое незаконно срубленное дерево правонарушителю придется заплатить штраф в зависимости от размера дерева:



в лесах – от 599 до 2709 грн (постановление КМУ от 23.07.2008 № 665);



в пределах города и других населенных пунктов – от 1152 до 1852 грн (постановление КМУ от 08.04.1999 № 559);



в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда – от 908 до 4 132 грн (постановление КМУ от 10.05.2022 № 575).



Также в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях:



статья 65 – незаконная вырубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка влекут наложение штрафа: на граждан – от 510 до 1020 грн, на должностных лиц от 2550 до 5100 грн;



статья 153 – уничтожение или повреждение зеленых насаждений, отдельных деревьев за пределами населенных пунктов и в их пределах, не отнесенных к лесному фонду, или их незаконная вырубка влекут наложение штрафа: на граждан – от 170 до 510 грн; должностных лиц или физических лиц-предпринимателей – от 510 до 850 грн.



Дополнение

3 декабря сообщалось, что в Украине лесхозы начали продажу новогодних елок.