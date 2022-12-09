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Понад 4 тисячі гривень за ялинку: у КМДА нагадали про штрафи за незаконно зрубане дерево

Понад 4 тисячі гривень за ялинку: у КМДА нагадали про штрафи за незаконно зрубане дерево

Київ • УНН

 • 718890 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Штраф за незаконно зрубане дерево може сягати кількох тисяч гривень. Наприклад у лісах – від 599 до 2 709 грн, а у межах міста від 1152 до 1852 грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.

Повідомляється, що у Києві розпочинають кампанію з метою збереження хвойних рослин у передноворічний період.

Цитата

«Щороку в цей час лісівники влаштовують рейди та патрулювання територій, де ростуть молоді насадження, а також тих, що розташовані біля автодоріг і залізничних шляхів. Саме тут найчастіше полюють мисливці за зеленими новорічними красунями. У рейдах також беруть участь працівники Держекоінспекції та Патрульної поліції», - йдеться в повідомленні.

Так, зазначається, що за кожне незаконно зрубане дерево правопорушнику доведеться сплатити штраф залежно від розміру дерева:

  • у лісах – від 599 до 2 709 грн (постанова КМУ від 23.07.2008 № 665);
  • у межах міста та інших населених пунктів – від 1152 до 1852 грн (постанова КМУ від 08.04.1999 № 559);
  • у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду – від 908 до 4 132 грн (постанова КМУ від 10.05.2022 № 575).

Також відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення:

  • стаття 65 – незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка тягнуть за собою накладення штрафу: на громадян – від 510 до 1020 грн, на посадових осіб від 2550 до 5100 грн;
  • стаття 153 – знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев за межами населених пунктів та в їх межах, що не віднесені до лісового фонду, або їх незаконна порубка тягнуть за собою накладення штрафу: на громадян – від 170 до 510 грн; посадових осіб або фізичних осіб-підприємців – від 510 до 850 грн.

Доповнення

3 грудня повідомлялося, що в Україні лісгоспи почали продаж новорічних ялинок.

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