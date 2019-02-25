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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 16559 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 39877 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 122529 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124293 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141277 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145183 просмотра

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Более 30 тысяч свидетельств о рождении получили жители оккупированных территорий

Более 30 тысяч свидетельств о рождении получили жители оккупированных территорий

Киев  •  УНН

 • 15005 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Минюст совместно с правозащитными организациями разработал механизм, который позволяет упростить получение документов для украинцев с временно оккупированных территорий. Таким образом, на сегодняшний день более 30 тысяч свидетельств о рождении получили жители временно оккупированных территорий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

"За период с 21 февраля 2016 по 31 января 2019 на основании решений судов было зарегистрировано 32 851 факт рождения. Наибольшее количество государственных регистраций рождений на основании решений судов проведено отделами государственной регистрации актов гражданского состояния Донецкой (14671), Луганской (6074), Херсонской ( 4173), Запорожской (1989), Харьковской (1031), Днепропетровской (868) областей и г. Киев, где зарегистрировали 1538 фактов рождения", - сообщил заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

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21 февраля 2017 вступил в силу Закон Украины № 3171 "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины относительно установления факта рождения или смерти на временно оккупированных территориях Украины", которым предусмотрен упрощенный порядок установления факта рождения или смерти, произошедших на временно оккупированной территории.

Чтобы получить документы нужно:

1. Обратиться к любому ЗАГСу или к центру юридической помощи за консультацией.
2. Подать пакет документов в суд.
3. Суд безотлагательно назначит рассмотрение дела и примет решение об установлении факта рождения или смерти.
4. С этим решением надо снова обратиться в ЗАГС и получить соответствующее свидетельство.

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"Граждане могут обратиться в любой суд по всей территории Украины. Закон обязывает суды безотлагательно рассматривать такого рода дела. В большинстве случаев эта процедура занимает не более 1-2 суток.

"Кроме того, закон предусматривает возможность обращения с такими заявлениями близких родственников. При этом, суды принимают во внимание очень широкий круг доказательств. Например, доказательствами в подтверждение слов граждан в суде могут быть фотографии, показания свидетелей и родственников", - отметил Сергей Петухов.

Замминистра добавил, что одной из наиболее востребованных услуг у жителей временно оккупированных территорий является регистрация рождения.

В прошлом году услугой регистрации места проживания детей сразу в роддоме воспользовались родители 73 тысяч новорожденных.

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