У пологових будинках оформили прописку 73 тисяч малюків

"468 пологових будинків по всій країні, у яких батьки новонароджених дітей мають можливість отримати протягом 24 годин свідоцтво про народження дитини. Тільки за минулий рік 162 тисячі нових українських громадян отримали документи за спрощеною процедурою - це близько половини всіх новонароджених. Ми доповнили до цього сервісу і реєстрацію місця проживання в пологовому будинку. За цей час 73 тисячі українських немовлят отримали цю послугу - так само без бюрократії і паперової тяганини", - зазначив міністр.

За його словами, наразі у пологовому будинку можна також оформити документи на отримання соціальної допомоги по народженню дитини.

Нагадаємо, починаючи з лютого вміст "пакунку малюка" буде розширений.

Раніше УНН повідомляв про послуги, які можна буде отримати з сервісом е-малятко.