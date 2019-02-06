В роддомах оформили прописку 73 тысяч малышей

"468 родильных домов по всей стране, в которых родители новорожденных детей имеют возможность получить в течение 24 часов свидетельство о рождении ребенка. Только за прошлый год 162 тысячи новых украинских граждан получили документы по упрощенной процедуре - это около половины всех новорожденных. Мы дополнили к этому сервису и регистрацию места проживания в роддоме. За это время 73 тысячи украинских детей получили эту услугу - так же без бюрократии и бумажной волокиты", - отметил министр.

По его словам, сейчас в роддоме можно оформить документы на получение социальной помощи по рождению ребенка.

Напомним, начиная с февраля содержание "пакета малыша" будет расширено.

Ранее УНН сообщал об услугах, которые можно будет получить с сервисом э-малыш.