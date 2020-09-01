Более 30 тыс. первоклашек, миллионы на дезинфекторы и маски: в Киеве стартовал учебный год
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Сегодня обучение в столичных школах начали 30 тысяч первоклассников, передает УНН со ссылкой на данные Киевской городской государственной администрации.
"1 сентября за парты сели более 30 тысяч первоклассников, которые будут учиться по программе Новой Украинской Школы (НУШ)", - сообщили в КГГА.
По словам и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, новый 2020-2021 учебный год для 429 учреждений общего среднего образования (более 310 тысяч учащихся) начинается в особых условиях с соблюдением противоэпидемических правил.
Почти на 28 млн гривен уже закуплено дезинфицирующие и моющие средства для проведения санитарно-гигиенической обработки помещений и ежедневной уборки, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, бумажные полотенца и тому подобное.
Как сообщал УНН, в Украине сегодня начальные, средние, специальные средние и высшие учебные заведения отмечают День знаний.