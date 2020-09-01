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Более 30 тыс. первоклашек, миллионы на дезинфекторы и маски: в Киеве стартовал учебный год

Киев • УНН

 • 12418 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Сегодня обучение в столичных школах начали 30 тысяч первоклассников, передает УНН со ссылкой на данные Киевской городской государственной администрации.

Более 30 тыс. первоклашек, миллионы на дезинфекторы и маски: в Киеве стартовал учебный год

"1 сентября за парты сели более 30 тысяч первоклассников, которые будут учиться по программе Новой Украинской Школы (НУШ)", - сообщили в КГГА.

По словам и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, новый 2020-2021 учебный год для 429 учреждений общего среднего образования (более 310 тысяч учащихся) начинается в особых условиях с соблюдением противоэпидемических правил.

Почти на 28 млн гривен уже закуплено дезинфицирующие и моющие средства для проведения санитарно-гигиенической обработки помещений и ежедневной уборки, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, бумажные полотенца и тому подобное.

Как сообщал УНН, в Украине сегодня начальные, средние, специальные средние и высшие учебные заведения отмечают День знаний.

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