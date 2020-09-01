Понад 30 тис. першачків, мільйони на дезінфектори та маски: у Києві стартував навчальний рік
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Сьогодні навчання у столичних школах почали 30 тисяч першокласників, передає УНН з посиланням на дані Київської міської державної адміністрації.
“1 вересня за парти сіли більше 30 тисяч першокласників, які навчатимуться за програмою Нової Української Школи (НУШ)”, — повідомили в КМДА.
Зі слів в.о. першого заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, новий 2020-2021 навчальний рік для 429 закладів загальної середньої освіти (понад 310 тисяч учнів) розпочинається в особливих умовах із дотриманням протиепідемічних правил.
Майже на 28 мільйонів гривень уже закуплено дезінфікуючі та мийні засоби для проведення санітарно-гігієнічної обробки приміщень і щоденного прибирання, засоби індивідуального захисту, безконтактні термометри, паперові рушники тощо.
Як повідомляв УНН, в Україні сьогодні початкові, середні, спеціальні середні і вищі навчальні заклади відзначають День знань.