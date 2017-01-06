Более 3 тыс.людей вакцинировались от гриппа в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 января. УНН. Не менее 3 тыс. 72 человек уже сделали прививки от гриппа в Кировоградской области. Об этом корреспонденту УНН сообщил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Олег Рыбальченко.
"Делать прививку можно всем тем, у кого нет температуры. Через две недели у человека будет иммунитет, который сохранится до следующего сезона", - сообщил О.Рыбальченко.
Также он добавил, что есть три вида вакцин, но пока медики используют Ваксигрип.
Напомним, Запорожская область находится среди лидеров по Украине по количеству вакцинированных людей.