Понад 3 тисячі людей вакцинувалися від грипу на Кіровоградщині

“Робити щеплення можна всім тим, у кого немає температури. Через два тижні у людини буде імунітет, який збережеться до наступного сезону”, — повідомив О.Рибальченко.

Також він додав, що є три види вакцин, але наразі медики використовують Ваксігрип.

Нагадаємо, Запорізька область знаходиться серед лідерів по України з кількості вакцинованих людей.