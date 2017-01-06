Понад 3 тисячі людей вакцинувалися від грипу на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 січня. УНН. Щонайменше 3 тис. 72 особи вже зробили щеплення від грипу на Кіровоградщині. Про це кореспонденту УНН повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
“Робити щеплення можна всім тим, у кого немає температури. Через два тижні у людини буде імунітет, який збережеться до наступного сезону”, — повідомив О.Рибальченко.
Також він додав, що є три види вакцин, але наразі медики використовують Ваксігрип.
Нагадаємо, Запорізька область знаходиться серед лідерів по України з кількості вакцинованих людей.