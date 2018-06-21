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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 13504 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 54015 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 101593 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 109503 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 124487 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 142556 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146470 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 186889 просмотра

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Более 200 участников ВНО получили максимальные баллы за тестирование

Более 200 участников ВНО получили максимальные баллы за тестирование

Киев  •  УНН

 • 15235 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Всего 222 участника внешнего независимого оценивания-2018 получили максимальный балл в 200 баллов за тестирование. Об этом в Facebook сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передает УНН.

"Всего у нас 222 участника ВНО, которые получили свои 200", - сообщил Карандий.

Он также добавил, что 12 участников ВНО-2018 году получили оценку 200 по двум предметам. Всего 24 учреждения общего среднего образования имеют более двух результатов 200 баллов. Такие результаты преимущественно по математике, физике, химии, биологии.

Напомним, сегодня участники внешнего независимого оценивания получили результаты тестирования еще по четырем предметам. Карточки результатов и бланки ответов по истории Украины, географии, физики и химии размещены на информационных страницах участников.

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