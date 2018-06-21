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Понад 200 учасників ЗНО отримали максимальні бали за тестування

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Загалом 222 учасника зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року отримали максимальний бал в 200 балів за тестування. Про це у Facebook повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, передає УНН.

“Всього маємо 222 учасників ЗНО, які отримали свої 200”, — повідомив Карандій.

Він також додав, що 12 учасників ЗНО-2018 року отримали оцінку 200 з двох предметів. Всього 24 заклади загальної середньої освіти мають більше двох результатів 200 балів. Такі результати переважно з математики, фізики, хімії, біології.

Нагадаємо, сьогодні учасники зовнішнього незалежного оцінювання отримали результати тестування ще з чотирьох предметів. Картки результатів і бланки відповідей з історії України, географії, фізики та хімії розміщено на інформаційних сторінках учасників.

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