Понад 200 учасників ЗНО отримали максимальні бали за тестування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Загалом 222 учасника зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року отримали максимальний бал в 200 балів за тестування. Про це у Facebook повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, передає УНН.
“Всього маємо 222 учасників ЗНО, які отримали свої 200”, — повідомив Карандій.
Він також додав, що 12 учасників ЗНО-2018 року отримали оцінку 200 з двох предметів. Всього 24 заклади загальної середньої освіти мають більше двох результатів 200 балів. Такі результати переважно з математики, фізики, хімії, біології.
Нагадаємо, сьогодні учасники зовнішнього незалежного оцінювання отримали результати тестування ще з чотирьох предметів. Картки результатів і бланки відповідей з історії України, географії, фізики та хімії розміщено на інформаційних сторінках учасників.