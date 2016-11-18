Более 200 детей спасены в перенатальному центре Днепра в этом году
Киев • УНН
КИЕВ-ДНЕПР. 18 ноября. УНН. В областном перинатальном центре Днепра прошел праздник для бывших пациентов. На него пригласили детей, которые родились недоношенными, а ныне - уже рассказывают стихи, танцуют, живут. В этом году медицинское учреждение спас жизни более 200 недоношенным младенцам, передает УНН-Центр .
"В областном перинатальном центре выхаживают младенцев, родившихся преждевременно и имеют очень низкий вес тела. Крошечных малышей спасают с помощью современного медоборудования. Большую роль играют профессиональные врачи. После выписки такие дети нуждаются в особой заботе родителей ", - рассказала главный врач учреждения Людмила Падалко.
В этом году в областном перинатальном центре родилось более 3000 детей. Из них более 250 детей появились на свет преждевременно. Более 150 имели крайне низкий вес тела - менее 1,5 килограмма.