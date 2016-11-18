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15 марта, 19:03 • 110366 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152937 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129185 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122330 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108045 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103134 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99381 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Более 200 детей спасены в перенатальному центре Днепра в этом году

Более 200 детей спасены в перенатальному центре Днепра в этом году

Киев • УНН

 • 6452 просмотра

КИЕВ-ДНЕПР. 18 ноября. УНН. В областном перинатальном центре Днепра прошел праздник для бывших пациентов. На него пригласили детей, которые родились недоношенными, а ныне - уже рассказывают стихи, танцуют, живут. В этом году медицинское учреждение спас жизни более 200 недоношенным младенцам, передает УНН-Центр .

"В областном перинатальном центре выхаживают младенцев, родившихся преждевременно и имеют очень низкий вес тела. Крошечных малышей спасают с помощью современного медоборудования. Большую роль играют профессиональные врачи. После выписки такие дети нуждаются в особой заботе родителей ", - рассказала главный врач учреждения Людмила Падалко.

В этом году в областном перинатальном центре родилось более 3000 детей. Из них более 250 детей появились на свет преждевременно. Более 150 имели крайне низкий вес тела - менее 1,5 килограмма.

 

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