Понад 200 малюків врятовано у перенатальному центрі Дніпра цього року
Київ • УНН
КИЇВ-ДНІПРО. 18 листопада. УНН. В обласному перинатальному центрі Дніпра пройшло свято для колишніх пацієнтів. На нього запросили малюків, які народилися недоношеними, а нині — вже розповідають вірші, танцюють, живуть. Цього року медичний заклад врятував життя понад 200 недоношеним немовлятам, передає УНН-Центр.
“В обласному перинатальному центрі виходжують немовлят, які народилися передчасно і мають вкрай низьку вагу тіла. Крихітних малюків рятують за допомогою сучасного медобладнання. Велику роль відіграють професійні лікарі. Після виписки такі діти потребують особливої турботи батьків”, — розповіла головний лікар закладу Людмила Падалко.
Цьогоріч в обласному перинатальному центрі народилося понад 3 тисячі дітей. З них понад 250 малюків з’явилися на світ передчасно. Більше 150 мали вкрай низьку вагу тіла — менше 1,5 кілограма.